Представитель итальянского Эмполи в албанской команде Ардиан Исмаили поделился ожиданиями от решающего матча Лиги наций с украинцами.

"Все как всегда для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая команда, приезжающая в Албанию, находится под давлением благодаря нашим фанатам.

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У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель – одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или финишировать на втором месте", – цитирует Исмаили Суспільне Спорт.

К слову, именно Ардиан сравнял счет в первом матче команд и помог албанцам одержать сенсационную победу над командой Реброва.

Напомним, дуэль между Албанией и Украиной состоится уже сегодня, 19 ноября. Начало встречи в 21:45. Перед последним туром "сине-желтые" идут в турнирной таблице УПЛ последними, албанцы – третьи.

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