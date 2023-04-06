Центральный защитник львовян Богдан Слюбик высказался по поводу интереса топ-клубов к его услугам. Пресса говорила, что его хочет приобрести, в частности, Динамо.

– Этой зимой в футбольной среде появились слухи о том, что тобой интересуются топ-клубы, якобы есть интерес и из-за границы. Такие сообщения тебя мотивируют?

– Да, слышал об этом. Но все на уровне разговоров, об этом говорить не стоит. Сейчас я – футболист Руха, и мои мысли связаны только с этой командой.

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– Когда-то Григорий Козловский говорил, что его мечтой является то, чтобы 11 представителей Руха выступали за национальную сборную Украины. По-твоему, это может стать реальностью, учитывая, что руховцы есть в большинстве украинских сборных разных возрастных категорий?

– Считаю, что мечта каждого футболиста – попасть в национальную сборную Украины. Я и другие игроки Руха – не исключение. Думаю, это реально. Но для этого нам, футболистам, нужно много работать, – цитирует Слюбика сайт львовян.

К слову, Богдан только в этом сезоне дебютировал за первую команду Руха, но уже наиграл 10 поединков. Еще пять матчей 19-летний игрок провел в Юношеской лиге УЕФА.

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