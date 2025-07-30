Юрий Копина вернется в город Льва, в котором в свое время провел пять лет футбольной жизни.

Защитник Руха Виталий Роман покинет львовский клуб, сообщает Zorya Londonsk.

Рух официально подписал хавбека из европейского чемпионата

По информации источника, 22-летнего оборонца, контракт которого с "желто-черными" действует до 31 декабря 2026-го, стремится подписать неназванный клуб из Польши. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Рух уже успел найти замену Роману и готовится оформить трансфер Юрия Копины, информирует "ТаТоТаке". 29-летний защитник начинал в Металлисте, откуда перебрался в ФК Львов. Далее был Рух и переход в Александрию, с которой он стал вице-чемпионом УПЛ.

1 июля Юрий покинул "горожан" в статусе свободного агента и готовился стать игроком Эпицентра. Однако Рух перехватил футболиста у новичка элитного дивизиона, который в свое время провел в лагере "желто-черных" четыре года.

К слову, в прошлом сезоне Копина отыграл за Александрию 17 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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