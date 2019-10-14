Защитник Ромы заявил, что готов возглавить борьбу с расизмом

Защитник итальянской Ромы Жуан Жезус рассказал об обидах, которые ему присылали болельщики в социальных сетях.

"Борьба с расизмом? Я делаю это не только для себя, но и для всех тех, кого оскорбляют из-за цвета кожи, и они вынуждены склонить голову из-за этого. Не опускайте ее. Держите ее высоко, потому что единственная существующая раса – человеческая.

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Мы все братья. И если завтра меня попросят быть в первом ряду в этой схватке с расизмом, я, безусловно, пойду, с гордостью. Так же, как я готов к жесткому расистскому жесту во время матча.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто прислал мне сообщение солидарности. От премьер-министра Конте до мэра Рима Вирджинии Раджи и всех тех, кто думал обо мне.

Сочувствие и сообщения, которые я получил, относятся ко всем тем, кто ежедневно страдает от оскорблений в любой части мира. Вы не одиноки, мы все объединены против невежества и ненависти", – цитирует Жезуса calciomercato.

Ранее фанат Ромы, который оскорблял Жезуса в социальных сетях, получил трехлетний запрет на посещение матчей в Италии, его дело передано в полицию.

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