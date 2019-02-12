toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Защитник Ромы Маркано: Я уверен, что мы можем повторить прошлогодние подвиги в Лиге чемпионов

12 февраля 10:34 28 Читати українською
Защитник Ромы Маркано: Я уверен, что мы можем повторить прошлогодние подвиги в Лиге чемпионов
Иван Маркано / Соцсети

Защитник Ромы Иван Маркано поделился ожиданиями от игры против своей бывшей команды Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас были хорошие и плохие результаты, этот сезон похож на американские горки. Я уверен, что мы можем повторить прошлогодние подвиги в Лиге чемпионов. Будет сложно, но мы постараемся. И Порту – первый шаг на этом пути.

Пепе: Мы сделаем все, чтобы Порту играл в финале Лиги чемпионов

Я хорошо их знаю, это будет что-то особенное – сыграть против своей бывшей команды. В футболе ты ничего не знаешь на 100%. Некоторые болельщики могут считать Порту самой слабой из оставшихся команд, но это отличная команда. Они доказали это, заняв первое место в группе и ни разу не проиграв", – цитирует Маркано официальный сайт Ромы.

Ди Франческо: Лига чемпионов – отличный шанс для Ромы вернуть себе уверенность

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Порту состоится во вторник, 12 февраля. Начало матча в 22:00.

Лига чемпионов1/8 финалаОлимпико (Рим)

Рома - Порту: Вторник 12 февраля 2019

Рома
Матч окончен
2 : 1
Порту
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Рома - Порту Рома Рома Иван Маркано Иван Маркано
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
47
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук