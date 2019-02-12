Защитник Ромы Маркано: Я уверен, что мы можем повторить прошлогодние подвиги в Лиге чемпионов

Защитник Ромы Иван Маркано поделился ожиданиями от игры против своей бывшей команды Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"У нас были хорошие и плохие результаты, этот сезон похож на американские горки. Я уверен, что мы можем повторить прошлогодние подвиги в Лиге чемпионов. Будет сложно, но мы постараемся. И Порту – первый шаг на этом пути.

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Я хорошо их знаю, это будет что-то особенное – сыграть против своей бывшей команды. В футболе ты ничего не знаешь на 100%. Некоторые болельщики могут считать Порту самой слабой из оставшихся команд, но это отличная команда. Они доказали это, заняв первое место в группе и ни разу не проиграв", – цитирует Маркано официальный сайт Ромы.

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Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Порту состоится во вторник, 12 февраля. Начало матча в 22:00.