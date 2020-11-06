Защитник Рейнджерс отличился самым быстрым автоголом в истории Лиги Европы – стрелка едва отсчитала минуту
09:31 - Читати українською
Матч Бенфика – Рейнджерс начался крайне неудачно для центрбека шотландцев Коннора Голдсона.
завершено
19’ Николас Отаменди
77’ Рафа Силва
90+1’ Дарвин Нуньес
Диогу Гонсалвеш 24’
Глен Камара 25’
Альфредо Морелос 51’
19’ Николас Отаменди
24’ Диогу Гонсалвеш
25’ Глен Камара
51’ Альфредо Морелос
77’ Рафа Силва
90+1’ Дарвин Нуньес
Подопечный Стивена Джеррарда поразил собственные ворота как только стрелка часов отсчитала ровно минуту.
Бенфика – Рейнджерс – 3:3 – видео голов и обзор матча
Хавбек Бенфики Рафа Силва ворвался в штрафную Рейнджерс и сделал прострел, на который "откликнулся" Голдсон. Этот автогол стал самым быстрым в истории Лиги Европы (турнир стартовал в сезоне 2009/10), сообщает Opta.
Напомним, Рейнджерс смог отыграться и даже выигрывал со счетом 3:1, однако удержать преимущество не удалось – ничья 3: 3.
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