Подопечный Стивена Джеррарда поразил собственные ворота как только стрелка часов отсчитала ровно минуту.

Бенфика – Рейнджерс – 3:3 – видео голов и обзор матча

Хавбек Бенфики Рафа Силва ворвался в штрафную Рейнджерс и сделал прострел, на который "откликнулся" Голдсон. Этот автогол стал самым быстрым в истории Лиги Европы (турнир стартовал в сезоне 2009/10), сообщает Opta.

Напомним, Рейнджерс смог отыграться и даже выигрывал со счетом 3:1, однако удержать преимущество не удалось – ничья 3: 3.

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