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Защитник Реала Регилон официально стал игроком Севильи

16:57 40 Читати українською
Защитник Реала Регилон официально стал игроком Севильи
Серхио Регилон / Севилья

Защитник Реала Серхио Регилон следующий сезон проведет в Севилье.

Андалусийский клуб договорился с Реалом об аренде левого защитника Серхио Регилона, которая рассчитана на год сообщает официальный сайт Севильи.

Окампос перешел в Севилью

К слову, в прошлом сезоне Регилон провел за "сливочных" 22 матча во всех турнирах, где отметился тремя результативными передачами.

Напомним, этим летом Севилья уже осуществила 5 трансферов. Кроме Регилона испанский клуб подписал Лукаса Окампоса, Люка де Йонга, Жюля Кунде и Диего Карлоса.

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