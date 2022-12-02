Начо (по центру) на скамейке для запасных.

Испанец намеревался продлить контракт с Реалом, но резкое уменьшение игрового времени заставило его задуматься о нахождении в мадридском клубе, сообщает Marca.

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В сравнении с прошлым сезоном Начо сыграл вдвое меньше состоянием на этот же отрезок времени. Если ситуация не изменится, универсал может покинуть Реал свободным агентом.

Добавим, что в текущем сезоне Начо сыграл в 11 поединках за "сливочные", в которых не отличался результативными действиями.

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