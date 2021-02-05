Голкипер хозяев Станислав Крицюк в прыжке налетел на защитника "драконов" Нану. Вратарь почти сразу встал, а вот соперник остался лежать на газоне.

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Врачи обеих команды выбежали на поле, чтобы предоставить Нану помощь. 26-летнего игрока Порту положили на носилки, а шею зафиксировали. Автомобиль "скорой" выехал прямо на поле, чтобы забрать португальца в больницу.

Инцидент изрядно шокировал других футболистов, некоторые даже не сдерживали слез (среди них и обычно брутальный Пепе). К счастью, Нану вернулся в себя еще во время переноса в карету "скорой". Пауза длилась десять минут, но потом уже всем было не до футбола – встреча завершилась нулевой ничьей.

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