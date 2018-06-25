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Защитник Перу Сантамария: Фарфан лежал без сознания и не двигался

24 июня 20:55 95 Читати українською
Защитник Перу Сантамария: Фарфан лежал без сознания и не двигался
Джефферсон Фарфан / Getty Images

Защитник сборной Перу Андерсон Сантамария рассказал о состоянии здоровья нападающего Джефферсона Фарфана.

"Он не двигался, не шевелил ни ногами, ни руками. Ему открыли глаза, а он был весь бледный и только моргал. Это была тяжелая сцена, никогда не был свидетелем такой ситуации, но врачи успокоили нас тем, что он реагировал на происходящее.

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Он уже в сознании и спит. Может шевелить ногами. Ему ничего не угрожает. Надеемся, что сегодня-завтра он присоединится к команде, но пока он в больнице", – цитирует Сантамарию AS.

Перу после минимального поражения от Франции (0:1) досрочно потерял шансы на выход из группы.

Теги
ЧМ 2018 Перу Перу Андерсон Сантамария Андерсон Сантамария Джефферсон Фарфан Джефферсон Фарфан
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