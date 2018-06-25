Защитник Панамы Балой: Здорово забить первый гол Панамы на чемпионатах мира

Защитник сборной Панамы Фелипе Балой прокомментировал гол в ворота сборной Англии на ЧМ-2018.

"Это здорово – получить возможность забить наш первый гол на чемпионатах мира. Там была хорошая передача от Рикадо Авилы, он хороший игрок. Он должен продолжать работать, потому что он очень талантливый футболист. Наш тренер говорил, что нам нужно учиться, и он имел в виду именно это. Мы играем с топ-командами, с отличными игроками", – цитирует Балоя пресс-служба ФИФА.

Напомним, защитник сборной Панамы стал самым возрастным дебютантом Мундиаля, который смог забить, а представитель Северной Америки был разбит англичанами со счетом 1:6.