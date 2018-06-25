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Защитник Панамы Балой: Здорово забить первый гол Панамы на чемпионатах мира

24 июня 20:03 27 Читати українською
Защитник Панамы Балой: Здорово забить первый гол Панамы на чемпионатах мира
Фелипе Балой / Getty Images

Защитник сборной Панамы Фелипе Балой прокомментировал гол в ворота сборной Англии на ЧМ-2018.

"Это здорово – получить возможность забить наш первый гол на чемпионатах мира. Там была хорошая передача от Рикадо Авилы, он хороший игрок. Он должен продолжать работать, потому что он очень талантливый футболист. Наш тренер говорил, что нам нужно учиться, и он имел в виду именно это. Мы играем с топ-командами, с отличными игроками", – цитирует Балоя пресс-служба ФИФА.

Напомним, защитник сборной Панамы стал самым возрастным дебютантом Мундиаля, который смог забить, а представитель Северной Америки был разбит англичанами со счетом 1:6.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Панама Панама Англия - Панама Фелипе Балой Фелипе Балой
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