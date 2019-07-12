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Защитник Олимпика Пасич рассказал о тренировках под руководством экс-игрока Реала Жулио Сезара

12 июля 23:58 18 Читати українською
Защитник Олимпика Пасич рассказал о тренировках под руководством экс-игрока Реала Жулио Сезара
Евгений Пасич / Олимпик

Защитник Олимпика Евгений Пасич поделился первыми впечатлениями от тренировок под руководством нового тренерского штаба.

"Пока ничего сказать не могу, слишком мало времени прошло. Изменились тренировки. Мы больше стали работать с мячом, делать акцент на технику, тактические перестройки, прессинг.

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Однако, объективно оценивать работу нового тренерского штаба еще рано", – передает слова Евгения Пасич официальный сайт Олимпика.

Олимпик провел первую тренировку под руководством Жулио Сезара

Напомним, донецкий Олимпик этим летом назначил нового главного тренера команды. Им стал экс-игрок Милана и Реала Жулио Сезар.

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