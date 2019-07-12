Защитник Олимпика Пасич рассказал о тренировках под руководством экс-игрока Реала Жулио Сезара

Защитник Олимпика Евгений Пасич поделился первыми впечатлениями от тренировок под руководством нового тренерского штаба.

"Пока ничего сказать не могу, слишком мало времени прошло. Изменились тренировки. Мы больше стали работать с мячом, делать акцент на технику, тактические перестройки, прессинг.

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Однако, объективно оценивать работу нового тренерского штаба еще рано", – передает слова Евгения Пасич официальный сайт Олимпика.

Олимпик провел первую тренировку под руководством Жулио Сезара

Напомним, донецкий Олимпик этим летом назначил нового главного тренера команды. Им стал экс-игрок Милана и Реала Жулио Сезар.