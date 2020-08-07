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Защитник Олимпика намекнул на существенные изменения в донецком клубе

22:11 - Читати українською
Защитник Олимпика намекнул на существенные изменения в донецком клубе
Евгений Цымбалюк / УПЛ

Защитник Олимпика Евгений Цымбалюк поделился мыслями относительно грядущего сезона УПЛ и летних изменений в клубе.

"Надеемся попасть в Лигу Европы в следующем сезоне. Уверен: шанс на пятое место будет у многих команд. Если играть так, как в конце прошлого сезона, то все должно получиться. Тем более у всех перед глазами положительный пример Колоса.

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Олимпик ожидают существенные изменения. Есть много новичков, некоторые игроки уже покинули клуб. Приходится наигрывать новые связи на поле. С другой стороны, основа останется: Лебеденко, Пасич, Снурницин, Политыло", – цитирует защитника официальный сайт УПЛ.

Добавим, что Евгений Цымбалюк провел 26 матчей в сезоне 2019/20 во всех турнирах за Олимпик, успел отметиться одним голом и двумя ассистами. Донецкий клуб занял 9 место в УПЛ.

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Олимпик Олимпик Евгений Евгений Цымбалюк
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