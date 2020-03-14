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Защитник Олимпика Литвин назвал одну из причин отставки Висенте Гомеса

10:15 176 Читати українською
Защитник Олимпика Литвин назвал одну из причин отставки Висенте Гомеса
Дмитрий Литвин / Фото из открытых источников

Один из лидеров донецкой команды Дмитрий Литвин поделился мыслями о работе экс-наставника Олимпика Висенте Гомеса.

"Я очень доволен работой с Висенте. Он доходчиво все объяснял. У этого наставника каждый футболист понимает, чего от него ждут, и что он должен делать на поле. Если бы нам удавалось выполнять все, что требует от нас тренер – результаты были бы совсем другими.

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То есть результатов не было в том числе и потому, что футболисты не выполняли тренерскую установку. В конце концов, существует много нюансов. Нельзя забывать еще и о везении. Если вы видели наши последние 3 матча, то понимаете, о чем я говорю. Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота, в то время как соперник использует чуть ли не единственную свою возможность.

Настроение после неудачного старта и отставки тренера рабочее. Мы профессионалы и понимаем, что нужно двигаться вперед. Если руководство и сам тренер приняли такое решение, то так тому и быть. Хочется лишь поблагодарить Висенте за работу и пожелать ему успехов. У него теперь своя дорога, у нас – своя. Он заложил хороший фундамент. Игра, которую мы показываем, вселяет надежду на то, что результат придет", – цитирует Литвина официальный сайт Олимпика.

Напомним, испанский специалист работал в Олимпике с сентября прошлого года. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

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Теги
УПЛ Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес Дмитрий Литвин Дмитрий Литвин
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