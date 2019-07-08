Защитник Олимпика Гришко поделился впечатлениями от работы под руководством экс-игрока Реала Жулио Сезара

Защитник донецкого Олимпика Дмитрий Гришко прокомментировал первые тренировки под руководством нового наставника Жулио Сезара.

"Мы делаем все, чтобы Жулио чувствовал себя как дома. Пытаемся в процессе тренировок и не только познакомить его с украинской культурой и нашим футболом.

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Он квалифицированный тренер. Это видно. Постоянно подмечает какие-то моменты. Очень внимательно следит за действиями футболистов. Уверен, он быстро адаптируется к новому месту.

Как предыдущий тренерский штаб, так и этот – люди футбольные и упражнения, которые нам дают сейчас, чем-то похожи на те, что мы делали раньше.

Сейчас ребята больше находятся в процессе ознакомления с требованиями новых наставников. Пытаемся понять какими они хотят видеть выход из обороны, контроль мяча, передвижения. Мы учимся и будем стараться перенести все эти нюансы уже непосредственно на поле в играх", – цитирует Гришко официальный сайт Олимпика.

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