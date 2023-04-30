"Не очень хочется комментировать действия арбитра, потому что все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ. Это не секрет. Что здесь рассказывать?

Метревели обвинил Карпаты и СК Днепр-1 в работе с арбитрами: огненный комментарий

Пусть посмотрят игры: фолы, которые им ставят, карточки, которые им дают, пенальти, которые им ставят. Пусть там разбираются сами, пусть там VAR покупают и все остальное", – заявил Фатеев в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, арбитр матча Дмитрий Евтухов удалил Мороза за неоднозначный фол, а также добавил 7 минут к основному времени. Карпаты забили победный мяч на 90+11.

Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге – победу принес гол со штрафного на 90+10