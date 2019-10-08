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Защитник Наполи отказался от вызова в сборную – у игрока свои амбиции

14:03 77 Читати українською
Защитник Наполи отказался от вызова в сборную – у игрока свои амбиции
Кевин Малькуи (справа) / Getty Images

Оборонец Наполи Кевин Малькуи не имеет особого желания защищать цвета национальной сборной Марокко.

Правый латераль уже второй раз ответил отказом на приглашение африканской сборной, информирует RMC Sport.

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Малькуи надеется на вызов от сборной Франции, поэтому не спешит защищать цвета страны, которая является родиной его отца. 28-летний игрок перешел в Наполи прошлым летом, однако даже в клубе не может похвастаться стабильным местом в стартовом составе.

В прошлом сезоне Серии А Малькуи провел за неаполитанцев 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Италия Кевин Малькуи Кевин Малькуи Мир Наполи Наполи Франция Франция Марокко Марокко
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