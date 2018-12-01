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Защитник Нанта обвинил арбитра в насмешке над командой в матче против Сент-Этьена

15:26 30 Читати українською
Защитник Нанта обвинил арбитра в насмешке над командой в матче против Сент-Этьена
Диего Карлос / Соцсети

Защитник Нанта Диего Карлос рассказал о том, как один из арбитров матча против Сент-Этьена поглумился над его командой.

"Арбитр рассмеялся и спросил, нужно ли нам еще время, чтобы пропустить четвертый мяч. Невероятно, как судья мог себе такое позволить.

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Считаю, арбитры не должны так говорить. Можно проверить, что он сказал, с помощью камер", – цитирует Карлоса AFP.

Заметим, что сам арбитр отказался комментировать эпизод, сказав, что в этом смогут разобраться компетентные органи.

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Напомним, матч 15 тура чемпионата Франции между Сент-Этьеном и Нантом состоялся 30 ноября и завершился победой хозяев 3:0.

Франция15 тур

Сент-Этьен - Нант: Пятница 30 ноября 2018

Сент-Этьен
Матч окончен
3 : 0
Нант
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Теги
Франция Диего Карлос Диего Карлос Сент-Этьен - Нант Нант Нант
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