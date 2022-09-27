Легионер пражской Славии Максим Таловеров не остается в стороне от проблем своих земляков.

Украинец нынешний сезон проводит в составе либерецкого Слована, но активно пользуется поддержкой Славии для благотворительной деятельности.

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Таловеров организовал аукцион, чтобы собрать средства на прибор для лечения ран, сообщает официальный сайт Славии. Максим продает экипировку с символикой клуба. В частности футболки с автографами Ондржея Куделы и Давида Говорки. Также среди лотов бутсы и брендированная бейсболка.

Аукцион продлится до 1 октября. Если победитель сможет присутствовать на матче Слована, Таловеров лично передаст ему его приз.

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