Защитник сборной Украины U-21 Роман Дидык не сможет помочь команде в товарищеских матчах.

Защитник молодежной сборной Украины Роман Дидык вынужденно покинул сборную из-за полученной травмы мышцы во время подготовки к предстоящим товарищеским играм, сообщает Sport.ua.

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Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение. Футболист вернется в Рух, где пройдет детальное медицинское обследование для установления диагноза.

Отметим, что команда Унаи Мельгосы проведет матчи с Португалией и Италией 15 и 19 ноября. Украинская молодежка уже обеспечила себе место на Евро U-21, а жеребьевка для финальной части турнира состоится 6 декабря.

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