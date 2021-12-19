Славия, которая в последние три сезона выигрывает чемпионский титул Чехии и лидирует в текущем сезоне, в январе подпишет 21-летнего Максима Таловерова. Динамо Ческе Будеевице получит за украинского защитника 700 тысяч евро. Об этом сообщил журналист польского издания Przegląd Sportowy Гжегож Рудынек в Twitter.

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По его словам, летом защитник молодежной сборной Украины (7 матчей) хотел продолжить карьеру в Польше, но ни один местный клуб не захотел давать за него 300 тысяч евро.

Таловеров является воспитанником академии Шахтера. Также поиграл за молодежные команды киевского Арсенала и Олимпика. Покорять Чехию уехал в 2019-м и даже выступал за молодежку Спарты на правах аренды. В текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах, а Динамо Ческе Будеевице идет на 8-й позиции турнирной таблицы.

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