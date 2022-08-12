Левый защитник Шахтера Александр Драмбаев, арендованный Зюлте-Варегемом, признался, что чувствует себя счастливым в Бельгии с первых дней.

21-летний украинец присоединился к "фермерам" в середине июня и уже успел провести три поединка в Лиге Жупиле, отличившись голом в ворота Брюгге . То, что с адаптацией проблем нет, подтверждает и сам Александр.

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"Шахтер отдал меня в аренду на год, но после первых двух месяцев я действительно надеюсь, что пробуду здесь дольше. Я сразу почувствовал себя интегрированным в команду, тренер тоже часто занимается со мной индивидуально. Это придает мне большую уверенность", – цитирует Драмбаева Voetbal.Nieuws .

У Зюлте-Варегема есть опция выкупа игрока молодежной сборной Украины. По информации бельгийских СМИ, полноценный переход не обойдется бельгийцам очень дорого.

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