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Защитник Милана шокировал выбором лучшего за Роналду

5 июня 23:09 51 Читати українською
Защитник Милана шокировал выбором лучшего за Роналду
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Защитник Милана Давиде Калабрия рассказал, кто из футболистов поразил его своими физическими данными.

"Нет, я бы не приводил вам пример Роналду. Кто доминирует физически – это Франк Кессье. Он почти не занимается в тренажерном зале, но у него невероятное тело. Это все от природы. Вы можете пробежать 50 метров и пойти на него, но в конце концов именно вы окажетесь на земле", – цитирует Калабрию Corriere dello Sport.

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К слову, 23-летний защитник в нынешнем сезоне потерял статус основного игрока Милана. Калабрия лишь 16 раз появлялся на поле в матчах Серии А и отметился грубым поведением, заработав 3 желтые и 2 красные карточки.

Напомним, на вынужденную паузу Милан ушел на шестой строчке турнирной таблицы, отставая от Ювентуса, который лидирует, на 27 очков. Командам предстоит очным поединком в рамках 1/2 финала Кубка возобновить футбольный сезон в Италии.

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