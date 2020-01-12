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Защитник Милана Кальдара стал одноклубником Малиновского

12 января 13:43 105 Читати українською
Защитник Милана Кальдара стал одноклубником Малиновского
Маттиа Кальдара / Фото из открытых источников

Защитник сборной Италии Маттиа Кальдара ближайшие полтора года будет защищать цвета своего родного клуба.

Защитник Милана Маттиа Кальдара на правах аренды перешел в Аталанту, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на полтора года с правом последующего выкупа игрока за 15 млн евро.

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Маттиа является воспитанником Аталанты и дебютировал за главную команду в 2014 году. После ряда аренд он в 2018 году стал игроком Милана. Кальдара пропустил первую часть сезона из-за тяжелой травмы крестообразных связок. В начале ноября защитник полностью восстановился, но так и не сыграл ни минуты за "россонери".

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