Защитник Милана Кальдара стал одноклубником Малиновского

Защитник сборной Италии Маттиа Кальдара ближайшие полтора года будет защищать цвета своего родного клуба.

Защитник Милана Маттиа Кальдара на правах аренды перешел в Аталанту, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на полтора года с правом последующего выкупа игрока за 15 млн евро.

Бегович прибыл в Милан для прохождения медосмотра, – Ди Марцио

Маттиа является воспитанником Аталанты и дебютировал за главную команду в 2014 году. После ряда аренд он в 2018 году стал игроком Милана. Кальдара пропустил первую часть сезона из-за тяжелой травмы крестообразных связок. В начале ноября защитник полностью восстановился, но так и не сыграл ни минуты за "россонери".

Інтер втримав нічию з Аталантою: пасивні "нерадзуррі", брак форвардів у бергамасків та активний Маліновський з асистом