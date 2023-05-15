В матче 26-го тура УПЛ Металлист проиграл Заре с разгромным счетом 0:5 и одной ногой опустился в Первую лигу. Но не только результат этого поединка войдет в историю.

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Защитник харьковчан Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ, сообщает Sport.ua. 27-летний футболист срезал мяч в свои ворота уже на первый минуте матча, побив, таким образом, рекорд, который держался 22 года и принадлежал Сергею Шайде из тернопольской Нивы.

Топ-10 самых быстрых автоголов чемпионатов Украины выглядит следующим образом:

№ Игрок Фамилия, имя Команда Соперник Минута Счет 1 14.05.2023 Мизюк Александр Металлист Заря 1 0:5 2 05.05.2001 Шайда Сергей Нива Т Металлург М 2 1:5 3 08.11.2013 Опанасенко Евгений Металлург З Мариуполь 2 1:3 4 03.11.2002 Кравченко Владимир Металлист Металлург З 3 2:1 5 09.09.2006 Ярмаш Григорий Ворскла Шахтер 3 0:1 6 12.12.2016 Хачериди Евгений Динамо Шахтер 3 3:4 7 06.05.1996 Ревут Сергей ЦСКА Прикарпатье 4 2:3 8 27.07.2013 Чеберячко Евгений Днепр Заря 4 1:3 9 19.07.2015 Велозу Мигел Динамо Сталь 4 2:1 10 18.10.2015 Турсунов Санжар Ворскла Карпаты 4 3:1

Напомним, после 26-ти туров Металлист в турнирной таблице УПЛ идет предпоследним, набрав 22 очка.

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