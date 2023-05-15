Защитник Металлиста стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ – предыдущее "достижение" держалось 22 года
Оборонец харьковчан Александр Мизюк вписал свое имя в историю украинского футбола.
В матче 26-го тура УПЛ Металлист проиграл Заре с разгромным счетом 0:5 и одной ногой опустился в Первую лигу. Но не только результат этого поединка войдет в историю.
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Защитник харьковчан Александр Мизюк стал автором самого раннего автогола в истории УПЛ, сообщает Sport.ua. 27-летний футболист срезал мяч в свои ворота уже на первый минуте матча, побив, таким образом, рекорд, который держался 22 года и принадлежал Сергею Шайде из тернопольской Нивы.
Топ-10 самых быстрых автоголов чемпионатов Украины выглядит следующим образом:
|№
|Игрок
|Фамилия, имя
|Команда
|Соперник
|Минута
|Счет
|1
|14.05.2023
|Мизюк Александр
|Металлист
|Заря
|1
|0:5
|2
|05.05.2001
|Шайда Сергей
|Нива Т
|Металлург М
|2
|1:5
|3
|08.11.2013
|Опанасенко Евгений
|Металлург З
|Мариуполь
|2
|1:3
|4
|03.11.2002
|Кравченко Владимир
|Металлист
|Металлург З
|3
|2:1
|5
|09.09.2006
|Ярмаш Григорий
|Ворскла
|Шахтер
|3
|0:1
|6
|12.12.2016
|Хачериди Евгений
|Динамо
|Шахтер
|3
|3:4
|7
|06.05.1996
|Ревут Сергей
|ЦСКА
|Прикарпатье
|4
|2:3
|8
|27.07.2013
|Чеберячко Евгений
|Днепр
|Заря
|4
|1:3
|9
|19.07.2015
|Велозу Мигел
|Динамо
|Сталь
|4
|2:1
|10
|18.10.2015
|Турсунов Санжар
|Ворскла
|Карпаты
|4
|3:1
Напомним, после 26-ти туров Металлист в турнирной таблице УПЛ идет предпоследним, набрав 22 очка.
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