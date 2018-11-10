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Защитник Металлиста 1925 Поспелов отличился шедевральным голом в воротах Волыни

11 ноября 07:30 6 Читати українською
Защитник Металлиста 1925 Поспелов отличился шедевральным голом в воротах Волыни
Металлист 1925 / Фото из соцсетей

Первая лига ничем не уступает УПЛ по красоте забитых мячей.

В центральном матче 17-го тура Первой лиги Металлист 1925 принимал Волынь. Вопрос победителя встречи решил только один гол.

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На 45-й минуте отличился центральный защитник харьковчан Дмитрий Поспелов. Игрок перехватил мяч в центре поля и с дальней дистанции вколотил его под перекладину.

У голкипера не было шансов спасти ситуацию.

Первая лига17 турМеталлист (Харьков)

Металлист 1925 - Волынь: Суббота 10 ноября 2018

Металлист 1925
Матч окончен
1 : 0
Волынь
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