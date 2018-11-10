Защитник Металлиста 1925 Поспелов отличился шедевральным голом в воротах Волыни

Первая лига ничем не уступает УПЛ по красоте забитых мячей.

В центральном матче 17-го тура Первой лиги Металлист 1925 принимал Волынь. Вопрос победителя встречи решил только один гол.

Швед отличился фантастическим голом в девятку в воротах Зари

На 45-й минуте отличился центральный защитник харьковчан Дмитрий Поспелов. Игрок перехватил мяч в центре поля и с дальней дистанции вколотил его под перекладину.

У голкипера не было шансов спасти ситуацию.