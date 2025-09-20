– Расскажите об эпизоде с Алиссоном, который привел к пенальти. Эпизод с вашим фолом вызвал дискуссии, а Никола Риццоли сказал, что контакт был легким. Как Вы оцените работу арбитров в этом матче?

– Я не буду вообще говорить о работе арбитров. У них есть главные над ними, которые рассматривают эти эпизоды и которые решают, что правильно, а что нет. Поэтому я не буду комментировать этот момент.

– После матча представители Шахтера много говорили о судьях. По Вашему мнению, это искреннее недовольство работой арбитров или попытка давления на них в дальнейших матчах?

– Думаю, недовольство, потому что их не устраивал результат. И давление на арбитра они тоже оказывали. Они были очень недовольны результатом и им тоже нужна была только победа. Поэтому, думаю, это и то, и то.

– После матча появились фото проломанных дверей. Подскажите, это кто-то из игроков Металлиста 1925 был недоволен тем, что не удалось вырвать победу, или Шахтера?

– Нет, это не игроки Металлиста 1925. А кто именно это сделал – я не знаю, поэтому не могу сказать, – цитирует Мартынюка Tribuna.

Напомним, что в игре Металлист 1925 – Шахтер (1:1) арбитр сначала назначил сомнительный пенальти в ворота харьковчан, а затем не заметил пассивного офсайда Когута в эпизоде с голом Калюжного.

