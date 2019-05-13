Защитник Мариуполя Яворский: Пусть играют арендованные украинцы, чем бразильцы низкого качества

Защитник Мариуполя Сергей Яворский прокомментировал победу его команды над Львовом (2:0).

"Если говорить коротко, то это заслуженная победа. Если же высказаться шире, то думаю, мы сыграли в свой футбол, заставив соперника подстраиваться под нас. Мы наглядно показали, что украинцы ничем не хуже бразильцев не из Шахтера.

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Я больше переживаю не о результатах Львова, а о результатах Ингульца в Кубке. Нужно бороться за четвёртое место, чтобы гарантированно попасть в Лигу Европы. При всем уважении ко Львову, уже всем понятно, что они нас не догонят, нам нужно проиграть все четыре игры, а им выиграть все свои матчи.

Многие говорят, что уровень чемпионата упал. Эксперты говорят, что в ослабленном чемпионате говорить о классе не приходится. Можно сказать, что мы лучшие из худших. Но, я считаю, что наши молодые футболисты очень растут и это видно. Они начинают брать игру на себя, например тот же Зубков.

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Говорят, что у нас много арендованных, но лучше пусть играют арендованные молодые украинцы, чем бразильцы, которые не являются качественными футболистами, ведь существует стереотип о качестве бразильцев", – сказал Яворский в интервью изданию Про Футбол.

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