После матча 20-го тура АПЛ между МЮ и Шеффилд Юнайтед произошел досадный эпизод.

Защитник "красных дьяволов" Аксел Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после поражения от аутсайдера со счетом 1:2.

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

Как сообщает Sky Sports, несколько пользователей Instagram оставили расистские комментарии и символы под постом защитника, который тот опубликовал примерно две недели назад. 23-летний Туанзебе матч против Шеффилда начинал со старта – впервые в этом сезоне.

Заметим, что в текущей кампании АПЛ Аксел сыграл в 5 матчах за Манчестер Юнайтед. Манкунианцы после 20-ти туров расположились на второй строчке турнирной таблицы.

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