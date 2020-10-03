Португальский защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот стал игроком Милана, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Итальянский клуб сумел договориться с манкунианцами о годичной аренде 21-летнего футболиста, несмотря на то, что "красные дьяволы" настаивали на полноценном трансфере.

Напомним, Далот перешел в команду Сульшера летом 2018 году из Порту за 22 млн евро. В прошлом сезоне португалец провел в футболке Манчестер Юнайтед 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

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