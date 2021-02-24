Защитник Маккаби Тель-Авив расхвалил Шахтер перед ответным матчем Лиги Европы
Защитник Маккаби Тель-Авив Андре Жералдеш высказался относительно Шахтера накануне второго противостояния в 1/16 финала Лиги Европы.
"Не могу выделить одного игрока Шахтера по итогам первого матча. У них прекрасная команда, они демонстрируют хороший командный футбол. Мы не акцентируем внимание на ком-то отдельно.
Шахтер – Маккаби: предматчевая пресс-конференция главного тренера гостей
Завтрашний поединок – это не дуэль Андре и Тайсона, это дуэль Маккаби и Шахтера. Мы знаем, как действует Тайсон, мы знаем, как этому противостоять. Но в составе соперника не один футболист", – сказал Жералдеш на предматчевой пресс-конференции.
К слову, первая встреча завершилась убедительной победой "горняков" (2:0). Ответный матч состоится уже завтра, 25 февраля. Начало в 19:55.
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