Защитник Львова Воронин рассказал, благодаря чему команда добыла ничью в матче с Шахтером

Защитник ФК Львов Сергей Воронин прокомментировал ничейный результат в поединке 16 тура УПЛ против Шахтера.

Напомним, в 16 туре УПЛ Шахтер неожиданно потерял очки в матче против Львова, так и не сумев поразить ворота соперника. Поединок завершился со счетом 0:0, а Динамо получило шанс сократить отставание от "горняков" до 6 очков.

Шахтер – Львов – видеообзор матча

"У меня была тяжелая травма, мне удалось наконец восстановиться. Хочется поблагодарить ребят за поддержку и тренера, который поставил меня в состав на игру. Эта ничья для меня очень важна. Как и тот факт, что я вернулся на поле после травмы. Это психологический момент, от которого можно избавиться разве что с помощью сыгранных в будущем матчей.

Вся команда достойна этого результата. Была тяжелая неделя, команда готовилась к матчу с Шахтером. Мы добились ничьи, а это трудно сделать в гостях у Шахтера. Наверное, мы это сделали благодаря самоотдаче и тренерской мысли", – цитирует Воронина официальный сайт Львова.