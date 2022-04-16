" Несколько недель назад мне пришлось побывать на благотворительных соревнованиях во Львове. Их организация мне очень понравилась, и я подумал о проведении такого турнира в родной Коломые. После возвращения домой сразу посоветовался с отцом, возглавлявшим местный ФК ДОЗ и он согласился стать одним из соучредителей.

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Было 32 команды, и не только из Ивано-Франковской области, но и соседи из Черновцов. Стартовый взнос был не менее 1500 гривен от каждой команды, однако большинство заплатили суммы побольше. В составе каждой команды было восемь полевых футболистов и вратарь, играли на пол поля. Среди участников была группа футболистов, представлявших команды элитного дивизиона и Первой лиги. В частности, я пригласил приехать в Коломыю своих приятелей Андрея Буська (Львов) и Дениса Кузыка (Колос).

Поединки обслуживали элитные арбитры Прикарпатья во главе с Анастасией Романюк. К сожалению, из-за травмы я не мог выйти на поле. В общей сложности было собрано более ста тысяч гривен. На эти средства были приобретены тепловизоры для земляков из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Подставил плечо и воспитанник коломыйского футбола, известный тренер Роман Григорчук, который присутствовал на турнире и также приобрел два тепловизора.

Конечно, поддерживаю связь с одноклубниками. Несколько ребят на этой неделе даже начали самостоятельно тренироваться, но большинство сосредоточилось на волонтёрстве. Особенно активны Алексей Довгий, Александр Ильющенков, Алексей Зозуля... Только совместными усилиями, если мы будем единым целым, сможем победить в этой войне", – цитирует Романчука Команда 1 .