Защитник Львова Адамюк: Я три года работал электриком в Калушском районе

Защитник ФК Львов Владимир Адамюк рассказал, что совмещал работу электриком и футбол

"Да, в начале карьеры я параллельно работал электриком. У меня второй или третий разряд, уже не помню. Если нужно, могу дома починить что-то, но уже не более того. Работал в Калушском районе три года. Работа интересная – тебя все время немножко током бьет (улыбается).

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Если бы не футбол, так и работал бы электриком. Все-таки я три года проучился на электрика, еще потом ушел в Прикарпатский университет на факультет физического воспитания и спорта. Разве что был бы тренером или учителем физкультуры в селе", – цитирует Адамюка пресс-служба львовского клуба.

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