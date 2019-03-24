Защитник Люксембурга: К нам приедет сборная совсем другого калибра

Защитник Люксембург Ларс Герсон поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

"К нам приедет сборная совсем другого калибра. Нам сложнее защищаться, но мы наслаждаемся победой над Литвой и первым местом в группе.

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Впрочем, долго мечтать нам не дадут. Уже в понедельник нас ждет серьезное испытание", – цитирует защитника сборной Люксембурга Герсона Luxemburger Wort.

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Напомним, матч 2 тура квалификации к Евро-2020 между Люксембургом и Украиной состоится завтра, начало в 21:45.