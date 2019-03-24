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Защитник Люксембурга: К нам приедет сборная совсем другого калибра

20:38 3 Читати українською
Защитник Люксембурга: К нам приедет сборная совсем другого калибра
Ларс Герсон / Соцсети

Защитник Люксембург Ларс Герсон поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

 

"К нам приедет сборная совсем другого калибра. Нам сложнее защищаться, но мы наслаждаемся победой над Литвой и первым местом в группе.

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Впрочем, долго мечтать нам не дадут. Уже в понедельник нас ждет серьезное испытание", – цитирует защитника сборной Люксембурга Герсона Luxemburger Wort.

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Напомним, матч 2 тура квалификации к Евро-2020 между Люксембургом и Украиной состоится завтра, начало в 21:45.

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Евро-2020 Люксембург - Украина Люксембург Люксембург Украина Украина
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