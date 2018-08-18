Защитник Ливерпуля Клаван стал игроком Кальяри

Эстонский защитник Рагнар Клаван продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Итальянский Кальяри объявил о трансфере защитника Ливерпуля Рагнара Клавана. Вчера футболист успешно прошел медосмотр. Контракт с эстонцем рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает официальный сайт Кальяри.

Теодорчик стал игроком Удинезе

По неофициальной информации, итальянский клуб заплатит за 32-летнего эстонца около 2 миллионов евро с учетом бонусов.

Клаван перешел в Ливерпуль в 2016 году из немецкого Аугсбурга. За два сезона он провел в составе "красных" 53 матча.

Самое интересное о трансферах, оценка еврокубковых перспектив и знакомство с новичками. Превью Серии А сезона-2018/19