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Защитник Литвы Вайткунас: Играем так, как позволяет соперник

6 сентября 23:51 9 Читати українською
Защитник Литвы Вайткунас: Играем так, как позволяет соперник
Эгидиус Вайткунас / Федерация футбола Литвы

Защитник сборной Литвы Эгидиус Вайткунас поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Украины.

 

"Матчи с Украиной и Португалией будут разными. Можно один матч проиграть, но другой – выиграть.

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Если будем владеть мячом, можем победить. Но играешь, как позволяет соперник. Но если сыграем дисциплинированно, можем помешать играть сопернику", – цитирует Вайткунас официальный сайт Федерации футбола Литвы.

Матч состоится 7 сентября в 19:00 по киевскому времени на стадионе ЛФФ в Вильнюсе.

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Литва Литва Сборная Украины Эгидиус Вайткунас Эгидиус Вайткунас Литва - Украина Украина Украина
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