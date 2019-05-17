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Защитник Литвы Климавичус вспомнил свой этап карьеры в Украине

17 мая 16:45 79 Читати українською
Защитник Литвы Климавичус вспомнил свой этап карьеры в Украине
Линас Климавичюс / Федерация футбола Литвы

Защитник сборной Литвы Линас Клюмавичус поделился своими впечатлениями от выступлений в Днепре и Кривбассе.

"Сейчас я выступаю в первенстве Румынии и полностью счастлив. Получив предложение переехать в Бухарест, я посоветовался с семьей и мы вместе приняли это решение. Я считаю, что сделал нужный шаг и нахожусь на правильном пути. Несмотря не на самое удачное выступление моей команды в нынешнем сезоне, мы преисполнены надежд на будущее.

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Я впервые попробовал легионерский хлеб 12 лет назад. Я был молод и уехал играть в Украину, где выступал за Днепр и Кривбасс (2007–2012 — прим.). К сожалению, не могу сказать, что тот этап моей жизни был удачным, ни в одном клубе я так и не заиграл. После этого была рижская Даугава, там я стал игроком основного состава.

Я не могу сказать, что у меня есть планы на несколько лет вперед. Карьера футболиста вещь скользкая. Сейчас хочу добиться успехов с бухарестским Динамо и сборной страны. Я хочу играть, выходить на поле, быть полезным своим командам. Надеюсь, что и в клубе и в сборной мне еще удастся сказать свое слово", – цитирует Климавичюса Команда 1.

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Днепр Днепр Литва Литва Линас Климавичюс Линас Климавичюс Кривбасс Кривбасс
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