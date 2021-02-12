Главный тренер Лестера Брендан Роджерс рассказал о состоянии Джеймса Джастина, который травмировался в матче Кубка Англии против Брайтона.

"К сожалению, обследование Джастина показало разрыв связи. Для нас это стало сокрушительным ударом. Он был невероятен с тех пор, как перешел к нам в прошлом году.

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Это огромное разочарование, но я знаю этого парня. Он силен физически и справится. Вскоре ему будет сделана операция, после чего начнется курс реабилитации. Мы будем бороться за него до конца сезона", – приводит слова Роджерса официальный сайт Лестера.

Отметим, что левый защитник стал настоящим открытием этого сезона АПЛ, проведя 23 матча и записав в свой актив 2 гола и ассист.

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