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Защитник Лацио дисквалифицирован на 3 матча еврокубков за отмашку от соперника

19:52 13 Читати українською
Защитник Лацио дисквалифицирован на 3 матча еврокубков за отмашку от соперника
Адам Марушич / Соцсети

Защитник Лацио Адам Марушич наказан дисциплинарным комитетом УЕФА.

20’ Виссам Бен-Йеддер
60’ Франко Васкес
78’ Пабло Сарабия
 
Адам Марушич 71’

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между Лацио и Севильей защитник "орлов" Адам Марушич в одном из эпизодов отмахнулся от соперника и получил прямую красную карточку.

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Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел этот эпизод и постановил отстранить Марушича от следующих трех поединков в рамках еврокубков, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Напомним, по итогам двухматчевого противостояния между Лацио и Севильей в 1/16 финала Лиги Европы, сильнее оказалась команда из Испании. Общий счет – 3:0.

Теги
Лига Европы УЕФА Лацио Лацио Адам Марушич Адам Марушич Севилья - Лацио
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