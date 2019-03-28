Защитник Лацио дисквалифицирован на 3 матча еврокубков за отмашку от соперника

Защитник Лацио Адам Марушич наказан дисциплинарным комитетом УЕФА.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между Лацио и Севильей защитник "орлов" Адам Марушич в одном из эпизодов отмахнулся от соперника и получил прямую красную карточку.

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Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел этот эпизод и постановил отстранить Марушича от следующих трех поединков в рамках еврокубков, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Напомним, по итогам двухматчевого противостояния между Лацио и Севильей в 1/16 финала Лиги Европы, сильнее оказалась команда из Испании. Общий счет – 3:0.