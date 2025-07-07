Крайова на своем официальном сайте объявила о подписании украинского защитника Александра Романчука. "Добро пожаловать в голубовато-белую семью, Александр", – говорится в заявлении. Украинец подписал трехлетний контракт.

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Как информирует GSP, агент Романчука Траян Гергишан поспешил с объявлением в своих соцсетях и обнародовал новость раньше, чем это сделал официальный сайт Крайовы.

Ранее портал ProSport.ro информировал о том, что трансфер Романчука в Крайову будет платным, но не назвал точную стоимость. Transfermark дает цифру в 750 тысяч евро. В комментарии GSP владелец клуба Михай Ротару заявил, что летняя трансферная кампания обойдется Крайове как минимум в 4 млн евро.

Напомним, Романчук – воспитанник ивано-франковского Прикарпатья. Выступал за Львов, вторую команду Динамо и венгерский Дебрецен. Именно оттуда за 300 тысяч евро он перешел в Кривбасс летом 2024 года. В прошлом сезоне провел за команду Юрия Вернидуба 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

По информации ТаТоТаке,у защитника был конфликт с одноклубником Рафаэлом Бандейрой.