"Для Краковии выигрыш Кубка Польши стал первым в истории. Кроме того, это первый трофей команды за последние 72 года.

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Отреагировало ли руководство на этот факт как-то по-особенному? Да, были очень неплохие бонусы. Польский футбольный союз за победу в Кубке выделил Краковии три миллиона злотых (курс злотого к гривне 7,35, – прим.). Из этих трех миллионов два миллиона дали футболистам. Поэтому мы получили неплохие премиальные. Могу сказать, что в своей карьере больших премиальных я не получал", – сказал Дитятьев в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат. В прошлом сезоне провел за свою команду 26 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В июле 2020-го его команда в финале Кубка Польши в овертайме одолела Лехию и впервые в истории стала обладателем этого трофея.

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