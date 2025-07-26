Хайдук выиграл гонку за центральным защитником Приштины Роном Рачи, сообщает Sportske novosti.

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Отмечается, что контракт будет рассчитан до 2027 года, а Приштина заработает за 22-летнего центрбека 300 тысяч евро. Интересно, что Динамо и Александрия также были заинтересованы в подписании Рачи. По информации издания, украинские клубы даже делали предложения, однако эти суммы не устроили Приштину.

К слову, в прошлом сезоне защитник провел 27 матчей за Приштину, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 325 тысяч евро.

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