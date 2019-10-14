Защитник Колоса раскритиковал игроков Динамо за позорное поведение на поле

Защитник Колоса Максим Максименко вспомнил скандальный матч 10-го тура УПЛ против киевского Динамо (0:4).

"По сути, арбитры не несут никакой ответственности. Страдать будут только футболисты. Хотел бы, чтобы следующий матч был с Динамо.

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У нас были хорошие шансы взять очки в этой встрече. Игроки Динамо относятся к нам без уважения. Мне следует вести себя более эмоционально в некоторых ситуациях. Я не мог поверить в решение, которое принял судья. Думаю, арбитр понимал, что это неправильное решение", – поделился Максименко в комментарии пресс-службе Колоса.

Напомним, Максименко получил красную карточку в матче 10-го тура УПЛ против Динамо (0:4), хотя на повторе видно, что он сыграл головой. Кроме этого, арбитр назначил аж 3 пенальти в ворота Колоса.

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