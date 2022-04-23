Защитник Колоса Александр Павловец стал игроком познаньской Варты, сообщает официальный сайт польского клуба.

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25-летний защитник сборной Беларуси выступал за ковалёвскую команду на правах аренды из Ростова. Сообщается, что игрок приостановил контракты с украинскими и российскими командами. Его соглашение с Вартой рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что за Колос Павловец в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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