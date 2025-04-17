Андрей Булеза в ближайшее время перенесет очередную операцию на колене.

Сейчас защитник Карпат находится в Мюнхене, где ему должны реконструировать крестообразные связки, сообщает Sport.ua.

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Футболист молодежной сборной Украины еще в прошлом году получил серьезную травму и уже проходил оперативное вмешательство в Киеве, однако процесс восстановления не пошел по плану. Медики пришли к выводу, что необходима еще одна операция.

В связи с этим полноценный старт 21-летнего игрока во львовском клубе откладывается. Хотя контракт Булеза подписал еще в июле 2024 года, официальный дебют пока остается лишь делом будущего.

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