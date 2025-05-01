В прошлом году игроку Карпат и молодежной сборной Украины провели операцию по реконструкции крестообразной связки колена. Впрочем, у Булезы возникли проблемы с восстановлением от повреждения, сообщает Sport.ua.

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В конце апреля футболист отправился на обследование в одну из клиник Мюнхена в Германии. Там не обошлось без незначительного хирургического вмешательства, однако было принято решение о проведении повторной операции. Она запланирована на июль, восстановление игрока ориентировочно займет девять месяцев.

К слову, Андрей Булеза получил тяжелую травму колена (разрыв крестообразных связок) в марте 2024 года. Контракт футболиста с Карпатами рассчитан до 2027 года. Портал Тransfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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