Защитник Карпат Мартинс: Мяч попал мне в руку, но это была неумышленная игра

Защитник Карпат Марвин Мартинс прокомментировал скандальный эпизод в матче 12-го тура УПЛ против Динамо.

"Относительно игры рукой в матче с Динамо – я был перед воротами, повернул корпус, и мяч задел мою руку. Но это было неумышленно.

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Да, мяч задел мою руку, но это не была умышленная игра", – отметил Мартинс в комментарии Профутбол.

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Карпатами (1:1) из-за автогола Шабанова. В одном из моментов мяч попал в руку Мартинсу, но судья не назначил пенальти.

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