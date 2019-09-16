Защитник Карпат Кучер спрогнозировал сроки своего возвращения на поле

Экс-защитник донецкого Шахтера Александр Кучер прокомментировал свое восстановление после перелома ноги.

"На сломанную ногу врачи сначала наложили гипс, а сейчас я передвигаюсь со специальным сапогом, который фактически, по своим функциям, аналогичен гипсу. Просто с ним удобнее.

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Как долго это будет продолжаться? Медики говорят, что ориентировочно еще три недели не расстанусь с ним. После этого буду проходить процесс реабилитации. Для начала сделаем снимок, специалисты посмотрят, как все срослось и можно ли давать нагрузку. Основательные выводы можно будет делать только после компьютерной томографии", – рассказал Кучер в интервью информационному центру ФК Карпаты.

Напомним, самый опытный игрок "зелено-белых" Александр Кучер сыграл за новую команду только один матч. После победного поединка с Олимпиком 36-летний защитник получил тяжелое повреждение и надолго выбыл из тренировочного процесса.

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