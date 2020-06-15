toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ЭЙБАР

Защитник Карпат, инфицированный COVID-19, прогулялся по центру Львова без маски, – СМИ

14:30 28 Читати українською
Защитник Карпат, инфицированный COVID-19, прогулялся по центру Львова без маски, – СМИ
Владислав Дубинчак / ФК Карпаты

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников раскритиковал футболиста Карпат Владислава Дубинчака, который после заражения коронавирусом гулял по городу без маски.

"Большого криминала в этом нет, поскольку Дубинчак сдал положительный тест еще 17 дней назад. То есть 14 дней необходимого карантина уже прошло.

"Покурит кальян или выпьет чашку кофе и заразится": Суркис – о риске для Динамо и горе Карпат

Но я не видел официальной информации ни от Карпат, ни от Дубинчака, чтобы кто-то сказал, что он еще раз прошел тестирование и уже официально не болен. Мы конечно не требуем от него, чтобы он сидел дома на самоизоляции, но если ты куда-то выходишь гулять, то можно, по крайней мере, маску надеть? И не идти в сам центр города", – сказал Болотников в программе "ТаТоТаке".

Напомним, 21-летний защитник принадлежит киевскому Динамо и выступает за львовский клуб на правах аренды. Из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя. Впоследствии COVID-19 было обнаружено еще у ряда игроков "зелено-белых" и Карпаты пошли на двухнедельную изоляцию, пропустив еще два тура УПЛ.

"В епізоді з Поповим можна ставити пенальті": Динамо варто віддати належне, Десна – фаворит, або Що з Олександрією?

blog_ava
Каштру назвал двух игроков, которые способны заменить Исмаили
00:35
342
Теги
ТаТоТаке Карпаты Карпаты Видеоновости Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
43
мин
Леванте
20:30
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук