Защитник Карпат, инфицированный COVID-19, прогулялся по центру Львова без маски, – СМИ

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников раскритиковал футболиста Карпат Владислава Дубинчака, который после заражения коронавирусом гулял по городу без маски.

"Большого криминала в этом нет, поскольку Дубинчак сдал положительный тест еще 17 дней назад. То есть 14 дней необходимого карантина уже прошло.

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Но я не видел официальной информации ни от Карпат, ни от Дубинчака, чтобы кто-то сказал, что он еще раз прошел тестирование и уже официально не болен. Мы конечно не требуем от него, чтобы он сидел дома на самоизоляции, но если ты куда-то выходишь гулять, то можно, по крайней мере, маску надеть? И не идти в сам центр города", – сказал Болотников в программе "ТаТоТаке".

Напомним, 21-летний защитник принадлежит киевскому Динамо и выступает за львовский клуб на правах аренды. Из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя. Впоследствии COVID-19 было обнаружено еще у ряда игроков "зелено-белых" и Карпаты пошли на двухнедельную изоляцию, пропустив еще два тура УПЛ.

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